Türkiye'deki ilk Koronavirüs vakasının ardından vatandaşlar marketlere koştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün (11 Mart) vatandaşlar, erzak alışverişi yapmak için marketlere akın etti.

İstanbul'daki vatandaşların marketlerdeki ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Marketlerin tuvalet kağıdı, temizlik ürünü ve temel gıda reyonlardaki rafların boşaldığı da gözlendi.

Bazı büyük market zincirleri de online kanallardan talebin arttığını belirtirken özellikle gıda ve temizlik malzemelerinin satın alındığını açıkladı.

Fotoğraflar: T24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısı 01.00 sıralarında (11 Mart) 'Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının teşhis edildiğini, virüsü Avrupa'dan kapan bir erkek olduğunu duyurmuştu.

Koca, hastanın hangi şehirde olduğu konusunda bilgi vermemiş ancak genel durumunun iyi olduğunu belirtmişti. CNN Türk spikeri Duygu Kaya ise, söz konusu kişinin İstanbul'da olduğunu söylemişti.

(İstanbul Bahçeşehir'deki bir markette temizlik ürünlerinin vatandaşlar tarafından boşaltıldığı görülüyor)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs^ün Türkiye'de de ortaya çıktığını açıklamasının ardından kolonya ve antiseptik ürünlere ilgi arttı. Özellikle İstanbul'da çok sayıda markette makarna gibi ürünlerin rafları boş kalırken, kolonya bulmakta güçlük çekiliyor.

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünden bugüne 5 binden fazla kişiyi daha etkiledi, vaka sayısı 119 bin 96'ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğünü açıklaması üzerine Türkiye ve dünyada salgına ilişkin endişeler yüksek boyutlara ulaştı.

Dünya genelinde Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 4.284'e ulaştı. CNN'in aktardığına göre ABD'de vaka sayısı 1000'e ulaştı böylece Pazar gününden bu yana ABD'deki vakalar 2 katına çıkmış oldu. New York eyaletini yanı sıra 92 vaka görülen Michigan ve Massachusetts eyaletlerinde de acil durum ilan edildi.

10 binden fazla vaka ile Avrupa'nın yeni tip Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkesi olan İtalya'da ülkenin kuzeyinde yürürlüğe sokulan karantina uygulaması, dün ülkenin tamamında başladı. Vatandaşlar marketlere akın ederek stok yapmaya başladı.

İran'da dün 54 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede ölüm sayısı 291'e yükseldi.

Dün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk vaka görüldü. Ülkede eğitime ara verildi ve Bakanlar Kurulu acil gündemli toplandı.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 00.30'da bir basın açıklaması yaparak ülkede ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiğini söyledi.