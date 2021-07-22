Türkiye'deki 68 kuşağının önde gelen isimlerinden THKP-C Merkez Komite üyesi Orhan Savaşçı yaşamını yitirdi

Türkiye'deki 68 kuşağının önemli isimlerinden, THKP-C Merkez Komite üyesi Orhan Savaşçı yaşamını yitirdi.

Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü kurucularından, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) Merkez Komite (MK) üyesi olan Orhan Savaşçı dün sabah Stockholm'de yaşamını yitirdi.

1940 Doğumlu Savaşçı politikaya askeri okul öğrencisiyken ilgi duymaya başladı. Sonraki yıllarda kardeşi Gülten Savaşçı sayesinde Mahir Çayan ile tanıştı. Orhan Savaşı THKP-C'nin kurulma sürecinde askerleri temsilen kurulan ilk Genel Komite içinde yer alan askeriye kökenli tek isimdi.

Orhan Savaşçı, 12 Mart Muhtırası sonrasında 16 Şubat 1972 tarihinde tutuklandı ve II. THKP-C davasında yargılandı. Önce idam, sonra müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1979 yılında infaz yasasıyla hapisten çıktıktan sonra yurtdışına gitti

Ayrıntı Yayınları tarafından yapılan, "Mahir-Hüseyin-Ulaş'ın yoldaşı Orhan Savaşçı' yı kaybettik, ÜZGÜNÜZ!" başlıklı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"THKP-C MK Üyesi Orhan Savaşçı'yı kaybettik.

Askerler arasında devrimci düşünceler etrafında şekillenen bir yapı olan Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü kurucularından THKP-C MK Üyesi, Devrimci Havacı Yüzbaşı Orhan Savaşçı uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa bu sabah yenik düştü.

Ağabeyimiz, dostumuz, yoldaşımız Orhan Savaşçı anıları ve mücadelesiyle sonsuza dek yaşayacaktır.

Ilbay Kahraman 'ın Yakın Tarih dizisi için Orhan Savaşçı ile gerçekleştirdiği nehir söyleşi "Cepheden Anılar" başlığı altında birkaç yıl önce Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlanmıştı.

Orhan Savaşçı, THKP-C Genel Komitesi’nde askerleri temsil eden bir üyeydi. Bu kitap onun gözünden THKP-C’nin kuruluşunu, kurucularını, eylemlerini ve yaşadıklarını anlatan çok değerli bir anı kitabı olarak anısına iz bırakacaktır.

Ayrıntı Yayınları olarak Orhan Ağabey'in kaybından duyduğumuz üzüntü tarifsizdir.

Orhan Savaşçı uzun süredir yaşadığı İsveç (Stockholm)'de gerçekleşeştirilecek bir törenle sonsuzluğa uğurlanacak.

Devrimci mücadelenin, ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun."

TIKLAYIN | Murat Bjeduğ yazdı: THKP-C'nin kozmik odalarından biri açıldı: Orhan Savaşçı'dan THKP-C anıları