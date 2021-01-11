Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: İlk turda kendi adayımızla seçime gireceğiz

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kimseyi ittifaklar konusunda ikiye bölmek istemiyoruz. Parti olarak biz, ilk turda kendi adayımızla seçime gireceğiz. İlk turda da bütün milletimiz bizim partimizin adayına büyük bir ilgi gösterecektir" dedi.

Partisinin Afyonkarahisar İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını yapan Sarıgül, ardından termal bir otelde basın toplantısı düzenledi.

"Kimseyi ittifaklar konusunda ikiye bölmek istemiyoruz"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, 'Seçimlerde hangi partilerle ittifak yapacaksınız?' sorusuna; "Partimiz, ittifakını yurttaşlarımızla ve milletiyle yapacak" diye cevap verdi.

Sarıgül, halkın ittifaklar nedeniyle bölünmesini istemediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz, Türkiye Değişim Partisi olarak sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. 'Ben insanım' diyen herkesle beraberiz. O nedenle ilk turda, o ittifakı da bu ittifakı da doğru bulmuyoruz. Kimseyi ittifaklar konusunda ikiye bölmek istemiyoruz. Parti olarak biz, ilk turda kendi adayımızla seçime gireceğiz. İlk turda da bütün milletimiz bizim partimizin adayına büyük bir ilgi gösterecektir."

Sarıgül, "Cumhurbaşkanı adaylarını da partisinin kurucular kurulu üyelerinin, milletin teveccühüne göre belirleyeceğini" ifade etti.