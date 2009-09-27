Türkiye Değişim Hareketi'nin ilk toplantısı yapıldı

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi'ni destekleyen binlerce kişi Abdi İpekçi'de bir araya geldi. Sarıgül, burada yaptığı konuşmada "İlk hedefimiz AK Parti'den iktidarı almak" dedi.

Yetmiş ilde örgütlenmesini tamamlayan Türkiye Değişim Hareketi taraftarları, İstanbul'da ilk büyük toplantısını yaptı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan ''İktidar Yolunda İstanbul Buluşması'' adlı etkinlikte konuşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, halkın değişim istediğini savundu.

Sarıgül, şunları kaydetti: ''Tarih, harekete geçmemizi bekliyor. Bugün bunun için buradayız. Bugün cesur adımlar atmazsak, yarın Türkiye çok şey kaybedecek. Halkımızın beklediği değişimi ancak ve ancak, yeni bir siyasi anlayış gerçekleştirebilir. Bu siyasi anlayış, topluma güven vermelidir, ulusal uzlaşmayı gerçekleştirmelidir, halkın geleceğe umutla bakmasını sağlamalıdır, ayrışma yerine bütünleşmeyi getirmelidir. Bu siyasi anlayış, inançlara saygılı laikliği, adaleti, üretimi, paylaşmayı, özgürlükleri ve koşulsuz demokrasiyi ön plana çıkarmalıdır. Bunu yapacak olan tek güç, Türkiye Değişim Hareketi'dir.''

'Bu nasıl samimiyet'

Türkiye'nin tıkandığını ve mutsuz olduğunu ileri süren Sarıgül, ''Ankara'daki siyasetçiler, iktidarıyla ve muhalefetiyle, sorunlarımıza çözüm üretmek yerine, yapay gündemlerle vakit geçiriyorlar. 'Birlik ve beraberlik' diyenler, 'Açılım' diyenler, birbirlerine en ağır sözleri söylüyorlar. Bu nasıl bir samimiyettir? Ulusal sorunlar, siyasal çıkar malzemesi yapılamaz. Ulusal sorunlarla oy avcılığı hiç yapılamaz'' diye konuştu.

Türkiye'ni en demokratik partisini kuracaklarını iddia eden Sarıgül, siyasi partiler kanununu ve seçim sistemini değiştireceklerini söyledi.

'Hedefimiz mührü almak'

''İlk hedefimiz iktidarın mührünü AK Parti'den almaktır'' diyen Sarıgül, mevcut muhalefet partilerinin bunu yapamayacaklarının her seçimde görüldüğünü ileri sürdü.

Türkiye'de bugün yeni bir sayfa açıldığını belirten Mustafa Sarıgül, toplantının TDH'nin yakın gelecekteki iktidarının fişeği olacağını kaydetti.

'Muhalefet dermansız'

İktidar ve muhalefetin sorunları çözemediğini savunan Sarıgül, şöyle devam etti: ''Ulusal sorunları, o parti, bu parti değil, bütün partiler bir araya gelip mutabakatla çözmelidir. Aksi halde, bugün olduğu gibi siyaset gerginleşir, toplum kutuplaşır. İktidar, devlet kurumlarıyla, yargıyla, üniversitelerle, işverenlerle, medyayla, çalışanlarla kavgalı. Muhalefet ise somut çözüm koyamıyor. Muhalefet heyecansız, artık dermanı kalmamış. Muhalefet umut vermiyor. Muhalefet laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyamıyor, koltuklarını korumaya çalışıyor.''

'Atatürk'ten elinizi çekin'

Mustafa Sarıgül, TDH'nin halkın karşısına bir alternatif olarak çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Biz emekten, barıştan, demokrasiden, özgürlükten, adaletten, varlıktan, bereketten yanayız. Biz hukuktan ve medeniyetten yanayız. Herkesin bilmesini isterim ki bizim asla 'ötekimiz' olmayacaktır. Doğulu da bizim batılı da bizim. Cami de cemevi de kilise de sinagog da bizim. Başı açık olan da başı kapalı olan da bizim. Bizim hareketimiz de dil farkı, din, ırk, kültür, mezhep farkı olmayacak. Herkes dilini, kültürünü özgürce yaşasın istiyoruz. Bayrağımıza, toprağımıza, geleneklerimize bağlıyız. Atatürk'ümüzü asla siyaset malzemesi yapmayacağız, yaptırmayacağız. Ey Ankara'daki siyasiler Atatürk'ten ellerinizi çekin. İnançlarımıza saygılıyız. İnançlarımızı asla siyaset malzemesi yapmayacağız, yaptırmayacağız.''

Türkiye'nin en büyük sorunun işsizlik olduğunu savunan Sarıgül, ekonomideki temel hedeflerinin işsizliği ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Sarıgül, hareket içerisinde gençlere büyük rol düştüğünü vurgulayarak, kuracakları partilerinin her kademesinde kadınların en az yüzde 25 oranında temsil edileceğini belirtti.

Etkinliğe hareketin kurucu üyeleri, sanatçı Ali Kocatepe'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.