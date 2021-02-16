Zorla kaybetmeler ile ilgili uluslararası toplantıda Türkiye'deki durum tartışıldı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler (BM) Zorla Kaybettirmeler Çalışma Grubu, AB Parlementosu, İnsan Hakları Derneği'nde temsilcilerin, akademisyenlerin ve babası 29 Aralık 2020 tarihinde Ankara Maltepe'de zorla kaçırılan Tıp Fakültesi Öğrencisi Nursena Küçüközyiğitin'de katılımıyla "Türkiye'de Zorla Kaybettirmeler" başlıklı online bir toplantı düzenlendi. Toplantı insan Hakları, yargı politikaları konusunda uzman olan Hertie School araştırmacılarından Dr. Dilek Kurban moderatörlüğünde yürütüldü.

Toplantıda Türkiye'de sıklaşan ve etkili bir şekilde soruşturulmayan zorla kaybettirmeler konusunda giderek kötüleşen durum tartışıldı. Sınır ötesi zorla kaybettirmeler, zorla kaybettirmeler konusunda yargı organlarının sessizliğinin gibi konuların da görüşüldüğü toplantıda BM dahil bu alanda mevcut uluslararası mekanizmaların nasıl kullanılabileceği örnekleriyle konuşuldu. Zorla kaybettirme mağduru yakını Nursena Küçüközyiğit'in yaşadıkları örneğinde ailelerin neler yapabileceği ve yetkililerin zorla kaybettirmelere maruz kalan kişilerin yakınlarını arayan ailelere nasıl yardımcı olabileceği gibi konular da görüşüldü.

Toplantıda hukukun üstünlüğü ve demokrasinin korunabilmesi için en ağır insan hakları ihlallerinden sayılan zorla kaybettirmeler konusunda devletlerin üstlenmesi gereken sorumlulukların altı çizildi. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye'nin insan hakları alanında giderek kötüleşen durumunun ne kadar üzücü ve endişe verici olduğu konuşuldu.

Katılımcılar:

Dr. Dilek Kurban, Hertie School

Dr. Rainer Huhle, Nuremberg İnsan Hakları Merkezi

Rebecca Harms, AB Parlementosu eski Milletvekili

Dietmar Köster, AB Parlementosu Milletvekili, Almanya

Bernard Duhaime, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Zorla ve İstemsiz Kaybettirmeler Çalışma Grubu Üyesi

Öztürk Türkdoğan, İnsan Hakları Derneği Başkanı

Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi

Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekili

Nursena Küçüközyiğit, Zorla Kaybettirilen Hüseyin Galip Küçüközyiğitin kızı