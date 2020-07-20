Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 580 binden fazla konut satıldı

Bu yıl konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 arttı. 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 adet daha fazla konut satıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden hazineye 6 ayda sağlanan katkı ise 7 milyar 792 milyon 150 bin TL oldu.

Koronavirüs salgını döneminde ev kredileri düşmüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre; Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 581 bin 798 konut satıldı. 6 ayda en çok konutun satıldığı il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 6 ayda 95 bin 271 konut satıldı.

İstanbul'da konut satışlarının en yoğun olduğu ilçeler ise Esenyurt, Pendik, Sancaktepe, Başakşehir ve Beylikdüzü oldu.

İstanbul'u başkent Ankara takip etti. Başkent'te yılın ilk yarısında 64 bin 52 konut satışı gerçekleşti. İzmir'de 6 ayda 36 bin 651 konut satıldı.