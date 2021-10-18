Türkiye'de yasaklı "Sildenafil" maddesi ile cinsel gücü arttırıcı macun yaptılar

Mersin merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen "sildenafil" maddesiyle cinsel içerikli macun, jel, krem ve çikolata ürettikleri belirlenen 11 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ithalatı ve kullanımı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olup, sadece ilaç yapımında kullanılan ve bakanlıkça yasaklanmasına rağmen Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'sildenafil' maddesini bitkisel karışımlı macun içerisine katarak satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda farklı tarihlerde aralarında İstanbul, Ankara ve Çankırı'nın olduğu Mersin merkezli 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

Çikolata da yapmışlar

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, değişik gramaj ve markalarda cinsel içerikli 598 bin 160 macun, 3 bin 675 hap, jel, krem ve çikolata ile 410 kilo sildenafil maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.