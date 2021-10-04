Türkiye'de yaptırdığı otelle Putin'in tepkisini çekmişti; Moskova tarafından aranan iş insanı İsmailov, Karadağ'da gözaltına alındı

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2010'lu yılların başında Antalya'da yaptırdığı dev 'Mardan Palace' oteliyle Türkiye gündeminde de yer bulan Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov'un Balkan ülkesi Karadağ'da gözaltına alındığı belirtildi. İsmailov, iki cinayette rol oynadığı gerekçesiyle Moskova tarafından isteniyordu.

Yerel basına göre İsmailov, Rusya tarafından yayımlanan bir uluslararası tutuklama isteği dayanak gösterilerek Podgoritsa'da gözaltına alındı.

İsmailov'un avukatı Milos Vuksanovic, Podgoritsa tribünalının iş insanının iade süreci boyunca gözaltında tutulmasını emrettiğini ifade etti.

Avukat, Rusya'nın İsmailov'u "siyasi gerekçelerle" yargılamak istediğini ve Azeri asıllı Rus iş insanının sığınma başvurusu için Karadağ'da olduğunu belirtti.

Rus basınına göre Rusya, İsmailov'un 2016'da iki girişimcinin öldürülmesini finanse ettiğinden şüpheleniyor.

2009’da Mardan Palace otel açılışından hemen sonra Putin’in “Rusya’da otel yapacağına parayı Türkiye’de çarçur ediyor” eleştirisi alan İsmailov’un Moskova’daki en kârlı işi sayılan Çerkizovski toptancı pazarı da kısa süre sonra sıhhi gerekçelerle kapatılmıştı. Putin, pazarda sahte ürünler satılmasına tepki göstermişti.