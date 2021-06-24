Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 45 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 45 milyonu aştı.

Türkiye, Covid-19'la mücadelede aşılama programına devam ediyor. Vatandaşlar Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Haziran saat 13.57 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 387 bin 32, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 693 bin 66 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 80 bin 98 olarak kayıtlara geçti.

Yarından itibaren 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabilecek

Türkiye'de yarından itibaren 18 yaşından gün almış herkes için aşı randevusu açılacak

Sağlık Bakanlığı ayrıca 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan çocuk ve gençleri de 1 hafta 10 gün içerisinde aşılamaya başlamayı planlıyor.

Öte yandan yerli aşı TURKOVAC'ın salı günü başlayan Faz-3 çalışmaları, yurt içi ve dışında 40 bin 800 gönüllüyle yürütülecek. Çalışma, Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Azerbaycan ve Kırgızistan'ı da kapsayacak.