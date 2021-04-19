Türkiye'de yapılan Koronavirüs aşı miktarı 20 milyon dozu geçti

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, saat 10.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 225 bin 526, ikinci doz aşısı 7 milyon 805 bin 927 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyon 41 bin 453'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 3 milyon 180 bin 98, Ankara'da 1 milyon 602 bin 686, İzmir'de ise 1 milyon 357 bin 427 doz olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçti, 30 milyon BioNTech aşısının da haziranda Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Yerli aşıda Faz 2 çalışması tamamlandı, önümüzdeki birkaç hafta içinde Faz 3'e geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı.

İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor.

Her aşamada yer alan farklı yaş ve meslek gruplarının aşılanmasının ardından dördüncü aşamada "sırası geldiği halde zamanında aşı yaptıramayanlara" Covid-19 aşısı uygulanacak. Sağlık Bakanlığı, tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla haziranda 40 yaş üstüne aşılamanın başlatılmasını planlıyor.