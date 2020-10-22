T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'de yakalama kararı bulunan eski futbolcu ve AKP milletvekili Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

22 Ekim 2020 12:45

Gülen cemaatine finansman sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu ve AKP milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Selmet Şükür'ün 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm dosya kapsamına göre sanığın FETÖ'ye yardım suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, Şükür'ün 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi. Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

ETİKETLER

Türkiyeyakalama kararıGülen cemaatifinansmaneskifutbolcuAKP milletvekiliHakan ŞükürFETÖdavababaSelmet Şüküristenencezabelli oldu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24