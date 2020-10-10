Türkiye'de uzun yıllar forma giyen Azerbaycanlı futbolcu orduya katıldı

Türkiye'de Kayserispor, Kocaelispor ve Eskişehirspor formalarını giyen defans oyuncusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna katıldı.



Türkiye'ye ilk olarak 2005 yılında gelen ve son olarak 2011 yılında Eskişehirspor forması giyen defans oyuncusu Rashad Sadigov, daha sonra ülkesine geri dönmüş ve geçtiğimiz sezon futbolu bırakmıştı.

Yeşil sahalara veda etmesinin ardından futbolcu menajerliği yapmaya başlayan Sadigov, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekâta gönüllü olarak katıldı.