"Türkiye'de tır şoförü istihdamı çok ciddi problem olacak"

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy pandemiden dolayı dünyada yaşanan tedarik sıkıntısının üstesinden gelinmesi için yapılması gerekenleri Bloomberg HT’ye anlattı.

Türkiye’de ithalat ve ihracat dengesizliğinin acilen çözülmesi gerektiğini söyleyen Ulusoy, ithalatı kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinde ülkemizden ihracat edilen yükleri taşıyan araçların boş dönüş yaptıklarını, bu durumun da maliyet artışlarını çok ciddi etkilediğini belirtti

Türkiye'de şoför istihdamının çok ciddi bir problem olacağını da vurgulayan Ulusoy, personel istihdamında problem yaşandığını belirtti. Şoförlerin yaş ortalamasının gittikçe yükselmeye başladığını ve 'Z' kuşağında uzun yollarda zorlu şartlarda personel sıkıntısı yaşanacağını ifade eden Ulusoy bunun örneğini şimdilerde Brexit sonrasında İngiltere'nin yaşadığını söyledi.