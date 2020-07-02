Türkiye'de sosyal medya ne kadar ve nasıl kullanılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Esra Albayrak'a Twitter üzerinden gelen yorumların ardından "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

Uluslararası sosyal medya mecralarının Türkiye'de ofisleri olması, bunlar üzerinden idari ve mali yapılanmalarının ve içeriklerin kontrol edilmeleri gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda kapsamlı bir yasal düzenleme üzerine çalışıldığını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi de sosyal medyaya T.C kimlik numarası ile girilmesini içeren 'İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na Nisan ayında sunmuştu.

Peki Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı ne kadar?

İnternet

Her yıl dünya genelinde ve ülkeler bazında internet ve sosyal medya kullanımına dair ortak rapor hazırlayan We Are Social ve Hootsuite'in Ocak ayında yayımlanan 'Digital 2020' raporuna göre, dünya çapında 4,5 milyar kişi internet kullanıyor, bu küresel nüfusun yüzde 59'una denk geliyor.

Ocak 2020'de Ocak 2019'a kıyasla dünya çapında internet kullanıcı sayısı 298 milyon arttı. Bu, yüzde 7'lik bir artışa tekabül ediyor.

Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 3 dakika az olsa da, bu yıl bir kullanıcının yılın 100 gününden fazlasını internete bağlı olarak geçireceği anlamına geliyor.

Raporda şöyle deniyor:

"Tipik bir kullanıcı, uyanık olduğu zamanın yüzde 40'ından fazlasını internette geçiriyor ve 2020'de insanlık hep birlikte toplam 1,25 milyar yılını internet kullanarak geçirmiş olacak."

We Are Social ve Hootsuite'in raporundaki Ocak ayı verilerine göre, Türkiye'de 62,7 milyon internet kullanıcısı var. Bu sayı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 daha fazla.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 verilerine göre ise, Türkiye'de nüfusun yüzde, 75,3'ü internet kullanıyor. Erkekler arasında bu oran yüzde 81,8'i, kadınlar arasında ise bu oran yüzde 68,9'u buluyor. Son 10 yıldaki veriler incelendiğinde, internet kullanım oranının yıldan yıla arttığı görülüyor.

'Digital 2020' raporuna göre dünya ortalamasına bakıldığında kullanıcıların internette geçirdiği günlük süre 6 saat 43 dakika.

Türkiye'de ise internette günde ortalama 7 saat 29 dakika geçiriliyor. 16-64 yaş arası incelendiğinde Türkiye, internette geçirilen süre açısından 42 ülke arasında 12'inci sırada yer alıyor.

Raporda yer alan bilgi teknolojileri şirketi SimilarWeb'in verilerine göre Türkiye'de en fazla ziyaret edilen internet siteleri arasında YouTube 2'inci, Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ıncı sırada bulunuyor.

Aynı raporda yer alan ve web sitelerinin trafikleriyle ilgili bilgi veren Alexa'ya göre ise Türkiye'de en fazla ziyaret edilen internet siteleri arasında YouTube 2'inci, Facebook 4'üncü, Netflix 16'ıncı, Instagram ise 20'inci sırada yer alıyor.

Sosyal medya

We Are Social ve Hootsuite'in 'Digital 2020' raporuna göre, dünyada 3,8 milyar kişi aktif olarak sosyal medya platformlarını kullanıyor.

Raporda, "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı online ve son trendler bu yılın ortalarında dünya nüfusunun yarısından fazlasının sosyal medya kullanacağını gösteriyor" deniliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının sayısı küresel çapta bir önceki yıla göre 321 milyon arttı. Bu yüzde 9,2'lik bir artış demek.

Raporda, küresel ortalamalara göre bir kişi günde ortalama 2 saat 24 dakikasını sosyal medyada harcıyor. Bu, internette geçirilen toplam sürenin 3'te 1'inden fazla.

Ocak ayı verilerine göre, Türkiye'de ise 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 64'ünün sosyal medya kullandığı anlamına geliyor.