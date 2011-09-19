-Türkiye de sondaja başlıyor ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz de şu anda KKTC ile adımı atmış veziyetteyiz, çok kısa bir süre içerisinde, bu hafta içerisinde olması da mümkündür, münhasır ekonomik bölgemiz içerisinde bu çalışmaları başlatacağız'' dedi. ABD'ye hareketi öncesinde havaalanında soruları cevaplayan Erdoğan, ''Devletin görevlisi MİT Müsteşarı herkesle görüşme yapar. Sadece terör örgütü mensubuyla değil, başka biriyle de yapar. Niye? Çünkü iz sürecektir, suçluyu tespit edecektir. Onun görevi bu zaten ve benim özel temsilcim olarak da giden yine devlet görevlisi olarak müsteşar yardımcılığı döneminde göndermişimdir, bir devlet görevlisidir. Kimle gitmiştir yine MİT müsteşarıyla beraber gitmiştir. Bunlardan kaçan birisi değilim ki bunları söyleyen, söylemiş birisiyim. Ve bunu göğsümü gere gere yine söylüyorum. Dün de söyledim, bugünde söylerim, yarında söylerim. Devlet böyle bir kurumdur ama her zaman söylüyorum 3 tane 5 tane koyun gütmemiş bir adamdan bu ülkede siyasetçi olmaz. Bunların durumu bu bunlar bu işi anlamaz. Ben söyledikleri sözleri kendilerine iade ediyorum. Lütfen önce hükümet nedir, devlet nedir? Bunu öğrensinler her ikisi için de'' diye konuştu. Erdoğan, Rum tarafının Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarının başladığı yöndeki haberlere ilişkin ''Münhasır ekonomik bölge olarak ilan ettikleri bölgeye yönelik de bizim farklı yaklaşım tarzlarımız var. Bu konuyla ilgili de askeri noktada gerek fırkateynler, hücum botlarımızla gerekse bu noktada Hava Kuvvetlerimizin bölgede sürekli buraları takip etmek suretiyle... Bu münhasır ekonomik bölge tartışmalıdır, bu tartışmalı bölgede de böyle bir adımı atmalarının doğru olmadığını daha önce kendilerine de iletmiştik'' dedi.