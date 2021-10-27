Türkiye'de nüfusun yüzde 31,4'ünün banka hesabı bulunmuyor

Dünya bankası verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde olan bireylerin, yüzde 31,4'ünün bir banka hesabı bulunmuyor.

Dünya Bankası'ndan aldığı verileri derleyen Landgeist, Avrupa'da banka hesabı olmayan kişileri araştırdı. kurumun araştırmasına göre Avrupa'da 15 yaş ve üzerinde olan hemen herkesin bir banka hesabı bulunuyor. Türkiye ise bu konuda orta halli bir duruş sergiliyor.

Landgeist'in derlediği verilere göre banka hesabına sahip olma durumu, kıtanın doğusu ile batısı arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin Hollanda'da banka hesabı bulunmayan 15 yaş ve üzeri kişilerin oranı, yalnızca binde 4. Doğuya doğru gelip Ukrayna'nın verilerine bakıldığında, banka hesabına sahip olmayan bireylerin oranının yüzde 37,1'e yükseldiği görülüyor.

Webtekno'nun haberine göre, oransal olarak bakıldığında, Avrupa'da banka hesabının en yaygın olduğu ülke Danimarka. Herhangi bir bankada hesabı bulunmayanların nüfusa oranı binde 1. Finlandiya'da binde 2 olarak karşımıza çıkan oran, İsveç ve Norveç'te ise binde 3 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Landgeist'in araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde olan bireylerin, yüzde 31,4'ünün bir banka hesabı bulunmuyor. Bu oran, Türkiye'nin sıralama olarak gerilerde olduğunu gözler önüne seriyor.

Arnavutluk'taki 15 yaş ve üzeri insanların yüzde 60'ı bir banka hesabı kullanmıyor. Bu oran Moldova'da yüzde 56,2, Romanya'da yüzde 42,3, Bosna Hersek'te ise yüzde 41,2 olarak karşımıza çıkıyor.