Türkiye'de madde kullanımı 10 yılda yüzde 189 arttı

Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri basına sızan AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nun ardından "gençlerde madde kullanımı" konusu gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı "Tek Adam Rejiminin Uyuşturucu Bilançosu" raporuna göre uyuşturucuya bağlı suçlardan toplam 2 milyon 69 bin 868 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı.

Rapora göre 2009 ve bu konudaki son ayrıntılı adli istatistiklerin yayımlandığı 2019 yılları arasında uyuşturucuya bağlı suçlardan toplam 2 milyon 69 bin 868 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. Bu sayı Türkiye nüfusunun yüzde 2’sine denk düşerken aynı zamanda sokaktaki her 50 kişiden 1’inin uyuşturucu kullandığını gösterdi.

AKP iktidarında toplam 1 milyon 302 bin 19 kişi hakkında ‘kullanıcı’ olduğu gerekçesiyle savcılıklarca şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı ifade edilen raporda, “2009 yılında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla işlem yapılan kişi sayısı 63 bin 733 iken bu sayı 2019’da yüzde 189 arttı ve 184 bin 190’a yükseldi” denildi.

"Günde 465 kişi"

İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilen yıllara ait veriler incelendiğinde de tabloda aynı yoğunluğun sürdüğünün altını çizdi. İlgezdi, “2017’de kullanıcı olduğu gerekçesiyle hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan kişi sayısı 111 bin 212 iken bu sayı 2019 yılında yüzde 66 arttı. 2018 ve 2019 yılları arasında günde 465 kişi hakkında kullanıcı olduğu gerekçesiyle adli işlem yapıldı” ifadelerini kullandı.

“2018-2019 yıllarına ait veriler incelendiğinde Tek Adam Rejiminin ilk iki yılında uyuşturucuya bağlı suçlarda yüzde 58 artış yaşandı. 2017’de 183 bin 997 olan şüpheli sayısı, 2019’da 291 bin 495’e yükseldi” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, bu sayının aynı zamanda AKP iktidarlarında kayıt altına alınan uyuşturucuyla ilgili en yüksek suç verisi olduğunu da kaydetti.

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