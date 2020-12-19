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BBC Türkçe

Türkiye'de kuraklık: Boyutları ne, hayat nasıl etkilenebilir?

Uzmanlar, soruna karşı acilen kalıcı çözümlere başvurulması çağrısında bulunuyor

19 Aralık 2020 11:52

Türkiye, son yılların en büyük kuraklık sorunuyla karşı karşıya.

Ülkenin dört bir yanından gelen görüntülerde, göllerin sularının çekildiği görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üç ve altı aylık dönemleri gösteren son kuraklık haritaları da sorunun boyutunu gözler önünde seriyor.

Uzmanlar, soruna karşı acilen kalıcı çözümlere başvurulması çağrısında bulunuyor.

Ayrıca uzmanlar, küresel iklim değişikliğinin de şiddet ve çapını etkilemesiyle, kuraklığın ilerleyen yıllarda da Türkiye dünyanın gündeminde kalmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Video-haber: Mahmut Hamsici-Ege Tatlıcı
Grafikler: Selim Büyükgüner

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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