Türkiye'de kripto para piyasası hacmi 1 milyar dolara dayandı

Türkiye'de kripto paraya ilgi artarak devam ederken, piyasanın büyüklüğü ise tahminen 900 milyon dolar hacminde. Yatırımcı sayısı ise 4 milyonu aşıyor.



Kripto para borsalarında hareket devam ediyor. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin geçen hafta 66 bin doları aşarak yeni rekorunu kırdı. Ethereum, Dogecoin, Cardano gibi altcoinler de yükselişini sürdürüyor.



Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, Bitcoin en çok ilgi gören para birimi olmayı sürdürüyor. Türkiye’de piyasanın büyüklüğü 900 milyon dolar, tahminlere göre de halen 4 milyon kişi kripto para yatırımı yapıyor.

Türkiye'de 9 borsa var

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, Türkiye’de yerli kripto para borsalarında şu anda 900 milyon dolar civarında bir hacim bulunduğunu söyledi.



Arslan, "Yerli borsa sayısı bazılarının kapanmasıyla azaldı. Şu anda 9 tane var. Çok sayıda Türk yatırımcının yabancı borsalarda işlem yaptığını da unutmamak gerekiyor. Küresel olarak ise tüm piyasalarda hareketlilik ve aynı zamanda tedirginlik var. Bir anlamda para emtia tarafına yönelmiş durumda. Kripto para piyasasında ise son dönemde özellikle fan token’leri ve metaverse ilgi ve dikkat çekiyor" dedi.

"Türkiye en aktif ülkeler arasında"

BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, Türkiye’de kripto para sektörünün her geçen yıl biraz daha büyüdüğünü aktararak, şu bilgileri verdi: "Türkiye kripto para bilinirliğinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Küresel piyasalar içerisinde en aktif ülkelerden biriyiz. BtcTurk’ün kullanıcı verilerinden yola çıkarak Türkiye’de 4 milyona yakın kullanıcının alım satım yaptığını söyleyebiliriz. Kripto para alım satım işlem hacimlerinde 24 saatlik hacim ortalamaları dikkate alındığında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 10 kat artış görüyoruz."