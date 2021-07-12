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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | Son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi, 5 binden fazla kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

12 Temmuz 2021 20:13

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
 
Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.
TürkiyeKoronavirüsCovid-19
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