Türkiye'de Koronavirüs | Son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi, 5 binden fazla kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-rpnbwx">\n<div id="id__5g1lnfqfkpx" class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-h1js2l r-16dba41 r-1c92x1x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.</span></div>\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-h1js2l r-16dba41 r-1c92x1x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"> </div>\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-h1js2l r-16dba41 r-1c92x1x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr">Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>