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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı

25 Mayıs 2021 19:39

Türkiye'de son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti.  223 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı.

 

Koronavirüs
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