Türkiye'de Koronavirüs | Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p1">Türkiye'de son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti. 223 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı.</p>\n<div>\n<div class="css-1dbjc4n r-j7yic r-qklmqi r-1adg3ll r-1ny4l3l">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<a rel="nofollow"rticle class="css-1dbjc4n r-1loqt21 r-18u37iz r-1ny4l3l r-1udh08x r-qi0n3 r-c9eks5 r-o7ynqc r-6416eg" tabindex="0" role="article" aria-labelledby="tweet-promoted-label conversation-level-label tweet-social-context tweet-user-name tweet-user-screen-name tweet-user-label tweet-timestamp tweet-reply-context tweet-text tweet-rich-content-label conversation-control-label tweet-action-buttons">\n<div class="css-1dbjc4n r-eqz5dr r-16y2uox r-1wbh5a2">\n<div class="css-1dbjc4n r-16y2uox r-1wbh5a2 r-1ny4l3l">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-18u37iz" data-testid="tweet">\n<div class="css-1dbjc4n r-1iusvr4 r-16y2uox r-1777fci r-ig955">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div id="tweet-text" class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-1inkyih r-16dba41 r-hbpseb r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.</span></div>\n</div>\n<div id="tweet-action-buttons" class="css-1dbjc4n r-18u37iz r-1wtj0ep r-rpnbwx r-1mdbhws" role="group" aria-label="1 yanıt, 1 Retweet, 19 beğeni">\n<div class="css-1dbjc4n r-18u37iz r-1h0z5md">\n<div class="css-18t94o4 css-1dbjc4n r-1777fci r-12sks89 r-1ny4l3l r-bztko3 r-lrvibr" tabindex="0" role="button" aria-expanded="false" aria-haspopup="menu" aria-label="Tweet paylaş">\n<div class="css-901oao r-1awozwy r-m0bqgq r-6koalj r-1qd0xha r-1inkyih r-16dba41 r-1h0z5md r-hbpseb r-bcqeeo r-o7ynqc r-clp7b1 r-3s2u2q r-qvutc0" dir="ltr">\n<div class="css-1dbjc4n r-xoduu5">\n<div class="css-1dbjc4n r-1niwhzg r-sdzlij r-1p0dtai r-xoduu5 r-1d2f490 r-xf4iuw r-1ny4l3l r-u8s1d r-zchlnj r-ipm5af r-o7ynqc r-6416eg"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1niwhzg r-sdzlij r-1p0dtai r-xoduu5 r-1d2f490 r-xf4iuw r-1ny4l3l r-u8s1d r-zchlnj r-ipm5af r-o7ynqc r-6416eg"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1621961395497-ekran-resmi-2021-05-25-19.49" alt width="660" height="207" /></div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</article>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div>\n<div class="css-1dbjc4n r-j7yic r-qklmqi r-1adg3ll r-1ny4l3l">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<a rel="nofollow"rticle class="css-1dbjc4n r-1loqt21 r-18u37iz r-1ny4l3l r-1udh08x r-qi0n3 r-c9eks5 r-o7ynqc r-6416eg" tabindex="0" role="article">\n<div class="css-1dbjc4n r-eqz5dr r-16y2uox r-1wbh5a2">\n<div class="css-1dbjc4n r-16y2uox r-1wbh5a2 r-1ny4l3l">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-18u37iz">\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81iaot?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</article>\n</div>\n</div>\n</div>\n<p class="p2"> </p>\n</body>\n</html>