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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | Son 24 saatte 164 kişi yaşamını yitirdi 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı

28 Mayıs 2021 19:32

Türkiye'de son 24 saatte 164 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.  Son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı. 

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.
 
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