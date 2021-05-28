Türkiye'de Koronavirüs | Son 24 saatte 164 kişi yaşamını yitirdi 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Türkiye'de son 24 saatte 164 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı. </p>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-rpnbwx">\n<div id="tweet-text" class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-h1js2l r-16dba41 r-1c92x1x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.</span></div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1aqtj8z">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1622219817382-ekran-resmi-2021-05-28-19.36" alt width="660" height="181" /></div>\n</div>\n</body>\n</html>