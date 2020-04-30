Türkiye'de Koronavirüs | 93 kişi daha hayatını kaybetti; 2 bin 615 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 3 bin 174'e, vaka sayısı 120 bin 204'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 93 kişinin daha hayatını kaybettiğini; 2 bin 615 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 3 bin 174'e; vaka sayısı 120 bin 204'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım."