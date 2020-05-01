Türkiye'de Koronavirüs | 84 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 188 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 3 bin 258'e; vaka sayısı 122 bin 392'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişinin daha hayatını kaybettiğini; 2 bin 188 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 3 bin 258'e; vaka sayısı 122 bin 392'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

TIKLAYIN - Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri

Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir."