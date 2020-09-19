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Türkiye'de Koronavirüs | 68 kişi daha hayatını kaybetti, 1538 yeni tanı kondu

19 Eylül 2020 19:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 68 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1538 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 445'e, vaka sayısı 301 bin 348'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim."

 

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