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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 64 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 253 yeni tanı kondu

Toplam ölüm sayısı 3 bin 584'e, vaka sayısı 131 bin 744'e yükseldi

06 Mayıs 2020 19:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs  nedeniyle 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 253 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 3 bin 584'e, vaka sayısı 131 bin 744'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." 

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