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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 61 kişi daha hayatını kaybetti, 1519 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 7 bin 506'ya, vaka sayısı 302 bin 867'ye yükseldi

20 Eylül 2020 19:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 61 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1519 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 506'ya, vaka sayısı 302 bin 867'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir."

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