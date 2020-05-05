Türkiye'de Koronavirüs | 59 kişi daha hayatını kaybetti, 1832 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 59 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1832 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 3 bin 520'ye; vaka sayısı ise 129 bin 491'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız."