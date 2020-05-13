Türkiye'de Koronavirüs | 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1639 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1639 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 3 bin 952'ye vaka sayısı 143 bin 114'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım."