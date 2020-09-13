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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1527 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 7 bin 56'ya, vaka sayısı 291 bin 162'ye yükseldi

13 Eylül 2020 19:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 57 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1527 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 56'ya, vaka sayısı 291 bin 162'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim."

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