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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 48 kişi daha hayatını kaybetti, 1848 yeni tanı kondu

Toplam ölüm sayısı 3 bin 689'a; vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi

08 Mayıs 2020 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybettiğini, 1848 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece, toplam ölüm sayısı 3 bin 689'a; vaka sayısı 135 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım."

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