Türkiye'de Koronavirüs | 48 kişi daha hayatını kaybetti, 1708 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1708 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 4 bin 55'e; vaka sayısı 146 bin 457'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."