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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 48 kişi daha hayatını kaybetti, 1708 yeni tanı kondu

Toplam ölüm sayısı 4 bin 55'e; vaka sayısı 146 bin 457'ye yükseldi

15 Mayıs 2020 18:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1708 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 4 bin 55'e; vaka sayısı 146 bin 457'ye yükseldi.  

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."

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