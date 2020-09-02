T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 45 kişi daha hayatını kaybetti, 1596 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 462'ye, vaka sayısı 273 bin 301'e yükseldi

02 Eylül 2020 20:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1596 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 462'ye, vaka sayısı 273 bin 301'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde."

 

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24