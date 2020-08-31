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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 44 kişi daha hayatını kaybetti 1587 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 6 bin 370'e, vaka sayısı 270 bin 133'e yükseldi

31 Ağustos 2020 19:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 44 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1587 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 370'e, vaka sayısı 270 bin 133'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde."

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