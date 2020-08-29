Türkiye'de Koronavirüs | 39 kişi hayatını kaybetti, 1549 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 39 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1549 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 284'e, vaka sayısı 267 bin 64'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde."