Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 362 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 61 binin üzerinde!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 362 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 932 yeni 'hasta' olmak üzere, 61 bin 967 yeni vaka 'vaka' tespit edildi. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek günlük vefat sayısı oldu.



Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı.



Tabloya göre, 362 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 36 bin 975'e yükseldi.



61 bin 967 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591'e yükseldi.