Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 346 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 61 binin üzerine çıktı!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 346 kişi daha hayatını kaybetti, 2895 yeni 'hasta' olmak üzere, 61 bin 028 yeni vaka 'vaka' tespit edildi. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek günlük vefat sayısı oldu.



Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı.



Tabloya göre, 346 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 36 bin 613'e yükseldi.



61 bin 028 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi.