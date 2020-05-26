Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti, 948 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 948 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölüm sayısı 4 bin 397'ye, vaka sayısı 158 bin 762'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, ≈| Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir."