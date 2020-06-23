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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 27 kişi daha hayatını kaybetti, 1268 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 1'e, vaka sayısı 190 bin bin 165'e yükseldi

23 Haziran 2020 19:46

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 27 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1268 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 1'e, toplam vaka sayısı 190 bin bin 165'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız."

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