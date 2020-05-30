Türkiye'de Koronavirüs | 26 kişi daha hayatını kaybetti, 983 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 26 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 983 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böyleye toplam ölü sayısı 4 bin 515'e, toplam vaka sayısı 163 bin 103'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

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