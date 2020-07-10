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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 23 kişi hayatını kaybetti, 1003 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 323'e, vaka sayısı 210 bin 965'e yükseldi

10 Temmuz 2020 19:59

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1003 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 323'e, vaka sayısı 210 bin 965'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."

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