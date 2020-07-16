T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi

Toplam ölü sayısı 5 bin 440'a, vaka sayısı 216 bin 873'e yükseldi

16 Temmuz 2020 20:08

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 933 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 440'a, vaka sayısı 216 bin 873'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir."

ETİKETLER

türkiye koronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24