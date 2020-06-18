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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 4 bin 882'ye toplam vaka sayısı 184 bin 31'e yükseldi

18 Haziran 2020 20:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1304 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 882'ye toplam vaka sayısı 184 bin 31'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim."

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