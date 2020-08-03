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Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 995 yeni tanı kondu; Sağlık Bakanı, ‘endişe’ duyduğunu açıkladı

Toplam ölü sayısı 5 bin 747'ye, vaka sayısı 23 bin 851'e yükseldi

03 Ağustos 2020 19:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 995 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 747'ye, vaka sayısı 233 bin 851'e yükseldi. Bakan Koca verilere ilişkin, "Vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız"

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