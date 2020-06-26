Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni tanı kondu

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1396yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 65'e, toplam vaka sayısı 194 bin 511'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla."