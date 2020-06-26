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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 65'e, toplam vaka sayısı 194 bin 511'e yükseldi

26 Haziran 2020 19:19

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1396yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 65'e, toplam vaka sayısı 194 bin 511'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla."

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