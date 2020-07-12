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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1012 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 363'e, vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi

12 Temmuz 2020 19:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1012 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 363'e, vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım."

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