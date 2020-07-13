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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi daha hayatını kaybetti, 1008 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 5 bin 382'ye, vaka sayısı 214 bin 1'e yükseldi

13 Temmuz 2020 20:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 108 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 382'ye, vaka sayısı 214 bin 1'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV."

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