Türkiye'de Koronavirüs | 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1592 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 825'e toplam vaka sayısı 179 bin 831'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: