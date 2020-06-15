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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni tanı kondu

Toplam ölü sayısı 4 bin 825'e toplam vaka sayısı 179 bin 831'e yükseldi

15 Haziran 2020 21:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1592 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 825'e toplam vaka sayısı 179 bin 831'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde."
 

 

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