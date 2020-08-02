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Türkiye'de Koronavirüs | 18 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni tanı kondu

02 Ağustos 2020 19:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 987 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 728'e, vaka sayısı 232 bin 856'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.

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