Türkiye'de Koronavirüs | 18 kişi daha hayatını kaybetti, 930 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 930 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 648'e, toplam vaka sayısı 168 bin 340'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."